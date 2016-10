Was Silvia von Schweden nicht wissen kann

Halten Sie Ihre schwedischen Fähnchen bereit! Königin Silvia kommt mit Carl Gustaf am Mittwoch nach Berlin. Natürlich wird die Boulevardpresse berichten. Adel bringt Klicks, Quote und Auflage. Berliner aber wissen: An den stadteigenen Orten mit noblem Namen gelten andere Codes als im Rest der Republik. Von Anke Fink