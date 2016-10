Haushalte mit Kindern werden in Berlin und Brandenburg immer seltener. Nach Angaben des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg lebten im vergangenen Jahr in nur 17 Prozent der Berliner Haushalte Kinder im Alter unter 18 Jahren. Das war demnach ein Prozent weniger als 2005. In Brandenburg sei der Anteil sogar um drei Punkte auf 19 Prozent im Jahr 2015 gesunken.

Während die Zahl der Kleinfamilien sinkt, stellten die Statistiker zugleich einen Trend zu Großfamilien fest. So nahm den Daten zufolge der Anteil der Haushalte mit nur einem Kind gegenüber 2005 in Berlin um 4 Prozentpunkte auf 57 Prozent ab. Der Anteil der Haushalte mit drei und mehr Kindern sei dagegen in Berlin um 3 Prozentpunkte auf 11 Prozent gestiegen.

In Brandenburg ging dem Amt zufolge die Zahl der Ein-Kind-Haushalte ebenfalls deutlich um 8 Prozentpunkte auf 58 Prozent zurück. Der Anteil der Haushalte mit mindestens drei Kindern legte demnach um 3 Prozentpunkte auf 9 Prozent zu. In den Haushalten mit minderjährigen Kindern habe die durchschnittliche Kinderzahl bei 1,6 in Berlin und 1,5 in Brandenburg gelegen, hieß es.