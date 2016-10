Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat am Samstagnachmittag in Berlin-Friedrichshain auf einen Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) geschossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde durch die Attacke eine Scheibe beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ob es sich bei der benutzten Waffe um ein Luftdruckgewehr oder eine Steinschleuder handelte, konnte die Polizei am Sonntag nicht sagen.

Der 51-jährige Fahrer der Buslinie 142 hatte gegen 17:20 Uhr in der Andreas-/Singerstraße einen lauten Knall gehört. Als ein Mitarbeiter den Bus danach untersuchte, stellte er den Schaden an der Scheibe fest, ein Projektil fand er nicht.

Erst vor etwa zwei Wochen hatte ein 18-Jähriger nahe des Alexanderplatzes mit einem Luftgewehr sechs Mal auf einen BVG-Bus geschossen. Die Projektile blieben auf Kopfhöhe des Fahrers in den Scheiben des Busses stecken. Der Mann wurde nicht verletzt. Nach Zeugenaussagen ermittelte die Polizei den 18-jährigen Täter und nahm ihn fest - dieser gestand kurz darauf, dass er vom Balkon seiner Wohnung auf den Bus geschossen habe.