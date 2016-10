Offenbar Holzaufbau in Flammen aufgegangen

Die Brandursache für das Feuer auf dem Europa-Center in der Berliner City-West ist noch offen. Die Ermittlungen dauern an. Am Dienstag war auf dem Dach des Hochhauses ein Feuer ausgebrochen, das Gebäude musste zwischenzeitlich geräumt werden.