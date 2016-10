Im Drive-In in Berlin-Haselhorst

Ein 27-Jähriger hat zwei Polizisten nach einer Verfolgung mit einer Axt bedroht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren Beamte dem Fahrzeug gefolgt, weil es zu schnell, ohne Licht und mit Warnblinker fuhr. Als die Beamten den Fahrer am frühen Samstagmorgen im Drive-In eines Schnellrestaurants in Berlin-Haselhorst stellten, bedrohte er sie mit der Axt.

Die Polizisten zogen ihre Waffen, woraufhin der Mann die Axt niederlegte. Anschließend wehrte er sich und spuckte um sich, bis die Beamten Reizgas einsetzten, wie es hieß.