Unbekannte sind in das Bootshaus der achtmaligen Olympiasiegerin Birgit Fischer eingebrochen und haben ihr Olympia-Kanu entwendet. Das berichtet die B.Z. Demnach drangen die Diebe in das Gebäude ein, das nicht weit von Fischers Wohnhaus im brandenburgischen Bollmannsruh (Potsdam-Mittelmark) steht. Die Kanutin erklärte, sie habe den Diebstahl erst am nächsten Morgen entdeckt. Außer dem Kanu seien ein Bootsmotor und ein Grill entwendet worden. Auch bei ihren Nachbarn sei eingebrochen worden.

Bei dem Boot handele es sich um eine Spezialanfertigung, die sie unter Millionen Kanus erkennen würde, sagte Fischer dem Blatt. Sie haben sich damit auf die Olympischen Spiele 2004 und 2008 vorbereitet und sei in letzter Zeit noch viel damit gefahren.