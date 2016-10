Die Stadt Oranienburg (Oberhavel) steht vor einer weiteren Bombenentschärfung. Bereits Ende September waren auf einem Grundstück in der Stadt zwei metallische Gegenstände in sieben und acht Metern Tiefe entdeckt worden.

Eine Untersuchung am Mittwoch ergab nun, dass es sich dabei um zwei 500 Kilo-Bomben mit chemischem Langzeitzünder aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, teilte die Stadt am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit.

Die Bomben liegen auf dem Grundstück "Am alten Hafen 13 und 25" am Havelufer in Lehnitz und sollen am Donnerstag entschärft werden. Am Donnerstag ab 08.00 Uhr soll ein 1000-Meter-Sperrkreis rund um den Fundort eingerichtet werden. Etwa 4000 Anwohner sind davon betroffen. In dem Sperrkreis befinden sich mehrere Kitas, ein Eltern-Kind-Treff, die Friedrich-Wolf-Grundschule sowie die TURM ErlebnisCity.



Aus Sicherheitsgründen erfolgt die Entschärfung beider Bomben, trotz Einsatz von zwei Entschärfertrupps, nacheinander, so die Stadt.