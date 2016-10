In Brandenburg ist mit einer Strahlenschutzübung der Ernstfall geprobt worden. Dabei wurde ein fiktiver Lastwagen-Unfall in Brandenburg/Havel mit einem Brand und dem Austritt von Radioaktivität angenommen, wie das Verbraucherschutzministerium am Samstag in Potsdam mitteilte.

Anschließend gab es im ganzen Land Messungen. Die mehrtägige Strahlenschutzübung von Dienstag bis Donnerstag sei erfolgreich verlaufen.



Verbraucherschutzminister Stefan Ludwig (Linke) sagte: "Dabei geht es nicht nur um den unmittelbaren Einsatz am Unglücksort, sondern genauso wichtig ist die schnelle und exakte Messung möglicher Radioaktivität, um die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung auch effektiv umsetzen zu können."

Dem Ministerium zufolge gibt es jedes Jahr eine solche Übung. Hintergrund ist das Strahlenschutzvorsorgegesetz.