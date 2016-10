Bei Verkehrsunfällen in Brandenburg sind am Wochenende drei Menschen ums Leben gekommen. Verletzt wurden 67 Menschen, wie die Polizei am Montag in Potsdam mitteilte. Von Freitag bis Sonntag gab es insgesamt 456 Unfälle.

Noch nicht identifiziert ist ein Mann, der bereits am Freitagmittag in Drehnow (Spree-Neiße) ums Leben gekommen war. Er war aus unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und eingeklemmt worden.

Ebenfalls am Freitag verunglückte ein 22 Jahre alter Autofahrer auf der B101 bei Uebigau-Wahrenbrück (Elbe-Elster) tödlich. Er war am Abend in einer Kurve ins Schleudern gekommen und mit seinem Auto in einen entgegenkommenden Kleintransporter gekracht. Er starb noch am Unfallort. Der 46 Jahre alter Fahrer des Kleintransporters wurde schwer verletzt.

Am frühen Samstagmorgen starb ein 18-Jähriger in Forst (Spree-Neiße), als er mit seinem Auto gegen eine Hauswand raste. Er war aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, mit seinem Fahrzeug durch einen Zaun gefahren und gegen die Fassade des Hauses geprallt. Der junge Mann starb noch am Unfallort.