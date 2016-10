Einheitsfest am Brandenburger Tor rückt Sport in den Fokus

Zentrale Feierlichkeiten in Dresden

Am Sonntag steht der Sport im Mittelpunkt des Einheitsfests am Brandenburger Tor, unter anderem mit einem Auftritt von Alba Berlin. Die zentrale Feier findet derweil in Dresden statt. Doch bei aller Feierlaune zeigt der Jahrestag der Wiedervereinigung auch Ungleichheiten auf, die zwischen Ost und West nach wie vor bestehen.