Brandenburg hat 3.000 Seen und ist ein Paradies für Angler, Schwimmer und Bootsfahrer. Eigentlich. Denn viele Seen hatten auch in diesem Sommer deutlich weniger Wasser als sonst. Anrainer, Urlauber und Forscher fragen sich: Liegt das am Wetter, oder graben sich die Brandenburger selbst ihr Seewasser ab? Von Sylvia Tiegs

Sanft plätschert das Wasser des Großen Seddiner Sees ans sandige Ufer. Und Ufer hat der See im Landkreis Potsdam-Mittelmark gerade sehr viel. Hier sieht's aus, als sei Ebbe, sagt Manfred Mannheim. Seit 40 Jahren ist Mannheim – Schnauzbart, blaue Latzhose – hier Fischer. Und seit diesem Sommer kämpft er wieder mal mit dem Wasserschwund: "Hier vorne hat der Kahn mal gelegen, über ein Meter fehlt schon." Der Fischer zeigt auf den Zaun, den er gezogen hat, damit ihm die Wildschweine aus dem Schilf nicht auch noch in den Garten rennen. Dann geht er zu seinen Fischbecken: drei große Wannen in einem dunkelbraunen Holzschuppen. Darin sind Aale, Saiblinge, Forellen. Eigentlich könnten die alle den Herbst und Winter über im See verbringen. Aber nicht bei dem niedrigen Wasserstand: "Die würden da gar nicht wohlfühlen. Und auch nicht überleben." Das verursache auch zusätzliche Kosten, denn die Fischer brauchen viel Sauerstoff. Täglich seien das etwa 100 Euro Strom, die so verbraucht würden.

Der Kompressor, die Kühlzellen, es summiert sich. Und draußen im See: fast keine Fische. "Man ist schon bescheiden, wenn man ein paar Hechte fängt, ein paar Zander", sagt Mannheim. Aber das ist im Moment nicht so. Der Seddiner See wird vom Grundwasser gespeist – und bekommt offenbar nicht genug. Über die möglichen Schuldigen möchte der Fischer nicht spekulieren, das Thema sei "sensibel". Doch "es müsste eine Regelung getroffen werden, dass in den umliegenden Gebieten nicht soviel Grundwasser gezogen wird." Aber darauf habe man wahrscheinlich keinen Einfluss. Mannheims Nachbar Peter Schulz dagegen denkt gar nicht daran, sich zurückzuhalten. Schulz verleiht Boote am Seddiner See. Die liegen nun fast alle auf dem Trockenen – was Schulz sehr aufregt. Die Verursacher des akuten Wasserschwundes seien klein und blau, und sie säßen in Schlunkendorf, einem Ortsteil im nahegelegenen Beelitz: "Seitdem die Kulturheidelbeeren bewässert werden mit riesigen langen Gräben."

Heidelbeeren als Schuldige? Oder doch jemand anderes? Zu dieser Frage wiegt der Bürgermeister den Kopf hin und her. Axel Zinke sitzt drei Kilometer entfernt vom Seddiner See in einem zweistöckigen Flachbau, umgeben von hohen Kiefern. Seit 15 Jahren regiert Zinke die Gemeinde – und so lange schon kennt er den schwankenden Seepegel und die Debatte um mögliche Verursacher. "Auf der einen Seite des Seddiner Sees ist der Golfplatz, die brauchen viel Wasser. Auf der anderen Seite haben wir die Spargelbauern, die in Richtung Beelitz ihre Spargelfelder haben". Trotz aller Spekulationen: Weder Golfplatz noch Spargelanbau seien die Ursache dafür, dass der See an Wasser verlor.

Es ist vor allem das Wetter, meint der Bürgermeister. Erst der trockene Winter, dann im Sommer und jetzt wochenlang kein Regen – das habe dem See zugesetzt. Als es zuletzt so schlimm war, 2009, wollte die Gemeinde sogar Wasser aus dem Fluss Nieplitz in den See pumpen. Doch das Umweltministerium in Potsdam sagte letztlich "nein". Und dann, erzählt der Bürgermeister, passierte das Unerwartete: Im Frühjahr 2013 stieg der Seddinger See plötzlich an – und zwar so sehr, dass er regelrecht überlief.

Und nun, drei Jahre später, ist er wieder zu trocken. Dieses Hin und Her beschäftigt nicht nur die Seddiner – sondern auch Wissenschaftler. Achim Brauer vom Geoforschungszentrum Potsdam untersucht seit Jahren nordostdeutsche Seen. Manchmal reichten zwei bis drei nasse Jahre aus, um solche Schwankungen hervorzurufen.

So könnte es auch am Seddiner See gewesen sein: Der Winter 2012/2013 hatte Rekordmengen an Schnee gebracht, danach ging der Pegel wieder rauf. Aber das Wetter allein ist es eben auch nicht, wissen die Forscher: "Wasserentzug in Seen wird durch Klima, also Verdunstungen, hervorgerufen, dann durch Vegetation. Es gibt bestimmte Arten von Vegetation, die mehr Wasser verbrauchen als andere. Und dann gibt es einen dritten großen Faktor, das ist der Mensch, der in unserer Region seit 700 Jahren die Wasserwirtschaft betreibt, Wasser herauszieht und wieder hineinbringt, wie er es gerade braucht.