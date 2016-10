Großrazzia in Berlin - Bundespolizei geht massiv gegen rumänische Taschendiebe vor

13.10.16 | 08:43 Uhr

Nach monatelanger Vorbereitung der "Ermittlungsgruppe Tasche": In Berlin läuft zur Stunde eine Großrazzia gegen den organisierten Taschendiebstahl. Die Polizei hat dabei eine durch ganz Europa reisende Bande aus Rumänien im Visier. Von A. Bartocha, O. Sundermeyer und J. Wiese

Razzia in Berlin: Mit einem Großaufgebot sind zur Stunde Bundespolizei, Zoll und Staatsanwaltschaft im Einsatz. Die aufwendige Aktion richtet sich gegen Taschendiebe aus Rumänien.

Seit Juni 2015 ermittelt die so genannte "Ermittlungsgruppe Tasche" gegen eine durch ganz Europa reisende Bande, bestehend aus sechs Familienclans. Die Diebe kommen fast alle aus einer Stadt in Rumänien: Craiova. Sie gehören der Minderheit der Sinti und Roma an.

Gegen 60 Personen hat die "EG Tasche" ursprünglich ermittelt, 44 sind nun beschuldigt, gegen 17 von ihnen wurden Haftbefehle erlassen, darunter 13 internationale. Rund 200 Straftaten will die Polizei ihnen nachweisen können.

Aufwändig geplante Aktion

Minutiös vorbesprochen wurde die großangelegte Aktion vor ein paar Tagen in der Bundespolizeidirektion Berlin in der Schnellerstraße. Mit dabei waren der Zoll, verschiedene Einheiten der Bundespolizei, Vertreter der Landespolizei und die Staatsanwaltschaft, rund 30 Personen, vorwiegend Männer. "Zuerst frieren wir den "Stutti" ein, dann kommt die zweite Welle", erklärt Markus Haustein, Leiter des Ermittlungsdienstes, den Einsatz im Vorfeld.

"Einfrieren" heißt bei der Bundespolizei das Gelände absichern. Das Gelände ist in diesem Fall der Stuttgarter Platz. Dafür rückt eine Spezialeinheit der Polizei an, in dunklen Autos und Zivilkleidung. "Männer, mit denen man sich lieber nicht anlegen würde", sagt Haustein. "Wenn die da sind, bewegt sich in der Regel erstmal niemand." Sie dringen in die Läden und Cafés ein, ein Hubschrauber sichert die Dächer von oben ab.

Dann kommt "die zweite Welle", also Polizisten in Uniform, in Polizeiautos, mit Blaulicht. Sie sind für die Durchsuchungen zuständig, nehmen Personalien auf und sichern Beweismittel.

Und im besten Falle führen sie die mit Haftbefehlen gesuchten mutmaßlichen Verbrecher ab.

Markus Haustein leitet den Ermittlungsdienst

Dunkelziffer nur erahnbar

Die Taschendiebe sind bestens organisiert, es gibt eine klare Arbeitsteilung und Hierarchien. Das gestohlene Geld fließt über Transferdienstleister wie "Western Union" nach Rumänien. Die in Berlin gestohlenen Handys bringen Kuriere dorthin.

Den im Ermittlungszeitraum entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 150.000 Euro. Da sich aber diesmal die Ermittlungen zum großen Teil auf die Auswertung von verdeckten Videoüberwachungen stützen, die wiederum nur an wenigen ausgewählten Punkten Berlins stattfanden, kann man vielleicht nur erahnen, wie hoch die Dunkelziffer der Diebstähle und somit auch die erbeutete Summe, wohl tatsächlich ist.

Organisierter Taschendiebstahl ist längst ein Millionengeschäft. Berlin ist nach wie vor ein Eldorado für die durch ganz Europa reisenden und gut organisierten Taschendiebe aus Südosteuropa. Der Stuttgarter Platz ist seit Jahren schon ihr Hotspot in der deutschen Hauptstadt. In den Hotels hier wohnen sie, in den Imbissen und Billigkneipen essen sie und im benachbarten S-Bahnhof Charlottenburg beklauen sie morgens schon die ersten, noch verschlafenen Opfer, bevor sie weiter ziehen: zum Bahnhof Zoo, zur S-Bahn Friedrichstrasse, zum Hauptbahnhof, zur Messe Nord - dorthin, wo es Rolltreppen gibt und viele gestresste Menschen. Denn dort ist es am leichtesten.

Nun also der Countdown am "Stutti": die Razzia der Bundespolizei rund um den Stuttgarter Platz, koordiniert von Europol. Auch Festnahmen in Rumänien sind geplant, in Zusammenarbeit mit rumänischen Kollegen. Ein Verbindungsbeamter der Berliner Polizei ist vor Ort, in Craiova, der Heimatstadt der mutmaßlichen Diebe. "Die Täter müssen mitbekommen, dass sich Berlin nicht lohnt. Erst dann werden sie von Berlin ablassen", sagt Haustein. "Dann werden sie sich andere Städte suchen, wo die Straferwartung nicht so hoch ist."

Mehrjährige Haftstrafen für Diebe aus Iasi

Bis jetzt allerdings scheinen die Diebe aus Rumänien nicht wirklich viel von den Bemühungen der Berliner Polizei mitbekommen zu haben. Es ist gerade einmal ein paar Monate her, dass Hintermänner einer anderen international agierenden Bande aus einer anderen rumänischen Stadt, Iasi, zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Es war das Ergebnis des größten und bis dahin aufwendigsten Ermittlungsverfahrens dieser Art – europaweit.

Doch während die Bosse der Taschendiebe aus Iasi im Berliner Kriminalgericht filmreif in Tränen ausbrachen, als das Urteil verkündet wurde, waren die mutmaßlichen Diebe aus Craiova schon längst in Berlin unterwegs. Die Vorgehensweise der Diebe aus Craiova, der Stadt im Südwesten Rumäniens unterscheidet sich dabei kaum von der Vorgehensweise der Diebe aus Iasi, der Stadt im Nordosten des Landes. Der so erhoffte Abschreckungseffekt blieb offenbar aus.

In einer Sitzung wird die Razzia vorbesprochen

Die Zahlen sind längst bekannt: Berlinweit wurden im vergangenen Jahr mehr als 40.000 Taschendiebstähle angezeigt, 8.000 mehr als im Jahr zuvor. Gegenüber 2013 haben sich die Zahlen in der deutschen Hauptstadt nahezu verdoppelt. In diesem Jahr wird die Zahl weiter steigen – so viel dürfte klar sein. Polizeipräsident Klaus Kandt kündigte unterdessen an, bei Taschendiebstahl seine Leute nur noch bei "Erfolgsaussicht" ermitteln zu lassen.

Ob die Razzia der Bundespolizei am Donnerstag nun die Taschendiebe abschrecken oder gar aus Berlin vertreiben wird, wird sich erst zeigen.