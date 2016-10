Ab dem 17. Oktober verkehrt der Berliner Flughafenbus TXL wieder zwischen Flughafen Tegel und dem Alexanderplatz. Das teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt am Dienstag mit. "Kurzfristig" hätten BVG und Behörden Verbesserungen in dem Linienverkehr erreichen können, hieß es. Torsten Mareck, Bereichsleiter Bus der BVG, sprach von "schnellen und pragmatischen Lösungen".

Anfang Juli hatte die BVG die Buslinie TXL verkürzt. Seitdem fuhr sie nur noch bis zum Hauptbahnhof. Zur Begründung hieß es, auf der Linie gebe es zahlreichen Verspätungen durch hohes Verkehrsaufkommen und Straßensperrungen in Berlins Mitte sowie durch ungünstige Ampelschaltungen.



Nun sollen Reisende seltener im Stau stehen: Laut Senatsverwaltung werden an der Beusselstraße und an der Invalidenstraße zwei neue Busspuren eingerichtet. Außerdem sollen an zwei Kreuzungen an der Beusselstraße und der Stromstraße die Ampelschaltungen günstiger für die Busse werden.

Ab dem 17. Oktober fährt der Bus auch in einem schnelleren Takt - künftig alle sechs Minuten. Das bedeute eine Fahrt pro Stunde zusätzlich, hieß es.