Frank S. Berlin Samstag, 22.10.2016 | 14:19 Uhr

Wie beknackt ist denn diese Idee? Ist jetzt Herr Buschkowsky besoffen oder RTL oder beide gemeinsam? Gesetzt dem Fall, die auserkorene Hartz-IV-Vorzeige-Familie würde tatsächlich die ausgelobten 25.000 EUR erhalten, so würde dieser Betrag in gesamter Höhe als Einkommen auf Hartz IV angerechnet werden, d.h. die Familie würde mit hoher Wahrscheinlichkeit keinerlei Hart-IV-Leistungen mehr beziehen. Wie lange sollen dann aber denn die 25.000 EUR reichen, geschweige denn zur »Selbstverwirklichung« beitragen? Ist die flächendeckende Verblödung in Deutschland tatsächlich schon so weit fortgeschritten?