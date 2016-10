Immer mehr Menschen drängen in Berlins Busse und Bahnen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wollen U-Bahnen und Busse daher offenbar in Zukunft öfter fahren lassen - Taktverdichtung nennt sich das.

Bereits ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember sollen die Züge von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss auf allen Linien im Zehn-Minuten-Takt (zuvor: morgens zwanzig, bzw. am Abend fünfzehn Minuten) fahren, sagte BVG-Pressesprecher Markus Falkner am Donnerstag rbb|24.

Auch bei ihren Buslinien will die BVG nachlegen. Insgesamt seien auf rund 30 Linien Verbesserungen geplant, so Falkner weiter. "Es wird ein großes Maßnahmenpaket geben. Doch viele der geplanten Maßnahmen sind im Detail noch in der Abstimmung", so Falkner weiter. Man sei in fruchtbaren Gesprächen dazu mit dem Land Berlin.