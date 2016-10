Der schwedische König Carl XVI. Gustaf und seine Frau Silvia haben am Freitag in Berlin ein Flüchtlingsprojekt der Stadtmission besucht.



Die Staatsgäste informierten sich über das sogenannte Sharehouse in Neukölln, in dem Flüchtlinge und Einheimische miteinander leben und sich gegenseitig unterstützen. Das Projekt wurde im Juli 2015 eröffnet. Derzeit leben 40 Bewohner in 33 Zimmern im "Refugio", etwa die Hälfte davon sind Flüchtlinge.