Der Deutsche Evangelische Kirchentag baut auch im Lutherjahr auf die Hilfe von Freiwilligen: Die Organisatoren suchen insgesamt rund 8.000 Helfer sowohl für den Kirchentag in Berlin, für das Festwochenende in Wittenberg sowie für die sechs "Kirchentage auf dem Weg" in Mitteldeutschland. Die Freiwilligen sollten unter anderem beim Einlass, beim Verkauf im Kirchentagsutensilien oder als allgemeine Auskunftsgeber bis zu acht Stunden am Tag im Einsatz sein, teilten die Organisatoren der Veranstaltungen am Montag mit.

Die Helfer könnten dabei wählen, an welchem der insgesamt zehn möglichen Orte sie eingesetzt werden möchten: in Berlin, Wittenberg, Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena, Weimar, Dessau-Roßlau, Halle oder Eisleben.

Auf kirchentag.de können sich Einzelpersonen und Gruppen bis zum 19. Februar 2017 registrieren. Der 36. Deutsche Evangelische Kirchentag findet vom 24. bis 28. Mai 2017 statt.