Audio: Antenne Brandenburg | 28.10.2016 | Karsten Steinmetz

Stadt Potsdam kämpft gegen Abfälle - Neue "Presshaie" können Feuer schlucken und Müll eindampfen

30.10.16 | 14:45 Uhr

Sie fressen Müll und brauchen wenigstens drei Stunden Licht am Tag: Die Stadt Potsdam setzt ab jetzt so genannte "Presshaie" ein. Die sind für Menschen ungefährlich, aber effizient gegen wuchernde Abfälle in Potsdam. Und sie können noch mehr. Von Karsten Steinmetz

Der Hai steht ganz still und friedlich neben dem Nauener Tor in Potsdam und wartet auf Kundschaft. Er hat ein breites Maul, ist aus silbernem Edelstahl, hat am oberen Ende unter einer gehärteten Glasscheibe mehrere Solarmodule. Und frisst sehr gerne Müll. "Presshai", so heißt der Mülleimer, der am Freitag in der Potsdamer Innenstadt seinen Dienst angetreten hat. Das Besondere: Das Hai-Tech-Teil kann seinen Abfall solarbetrieben selbständig zusammenpressen, erklärt Marco Zylinski von der Potsdamer Stadtentsorgung. "Wenn der Behälter halbvoll ist, erkennt dies die Sensorik dieses Mülleimers und teilt mit, wann gepresst wird. Dann fährt hier eine kleine Klappe runter und verschließt den Behälter. Dann kommt ein Pressstempel und presst den Müll zusammen."

"...dann macht's einmal kurz Puff."

Dadurch passen in den 240-Liter-Behälter plötzlich 720 Liter Müll. Also drei Mal so viel. Irgendwann ist aber auch der Presshai voll, dann schließt er seine Klappe, eine Leuchtdiode an der Seite fängt an zu blinken und die Mitarbeiter der Stadtentsorgung wissen, dass sie den Hai leeren müssen. Später soll der neue Super-Mülleimer selbständig eine Mail schicken, wenn er geleert werden muss. Der Presshai kann aber noch mehr - zum Beispiel Feuer löschen, schwärmt Marco Zylinski. "Wenn jemand auf die Idee kommen sollte, eine Zigarette reinzuschmeißen oder gar mutwillig das Ding anzündet, in dem Moment erkennt der Temperatursensor das, verschließt den Abfallhai und löst die Löscheinrichtung aus und dann macht’s einmal kurz Puff da drinnen und dann ist er in der Zeit, in der wir ihn gereinigt haben, außer Betrieb."

Potsdam braucht dringend Hilfe im Kampf gegen den Müll