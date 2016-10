Nötigung, Bedrohung und Körperverletzung - das sind Vorwürfe aus Strafanzeigen, die Brandenburger in den letzten Tagen gegen sogenannte "Horror-Clowns" stellten. Die Polizei will gegen jeden vorgehen, der Leute erschreckt und belästigt - und warnt vor Geld- und Freiheitsstrafen.

Mit einem Beil hat ein Gruselclown in Wittenberge ein Mädchen bedroht. In Berswalde ist eine Frau auf der Flucht vor einem Mann Horrorclownsmaske gestürzt und erlitt Verletzungen. In Bad Freienwalde lief ein Clown mit einem Baseballschläger bewaffnet durch die Stadt. Insgesamt zehn solcher und ähnlicher Übergriffe hat die Polizei am Wochenende in Brandenburg gezählt, berichtete am Montag Mario Heinemann vom Brandenburger Polizeipräsidium. "Wir stellen fest, dass es eine Zunahme von Fällen mit diesen Gruselclows gibt, die Passanten erschrecken." Er wies aber auch deutlich darauf hin: "Das ist nicht komisch, sondern oft strafbar."