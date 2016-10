Das Projekt "Wilde Heide" der Sielmann-Stiftung in Elstal (Havelland) wird am Mittwoch in der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) wird die Ehrung überreichen.

Nach 300 Jahren militärischer Nutzung erobert sich auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Döberitzer Heide vor den Toren Berlins die Natur ihren Platz zurück: Auf dem 1860 Hektar großem Areal der "Wilden Heide" leben Wisente, Przewalskipferde und Rothirsche nahezu unbeeinflusst vom Menschen. Durch die Tiere wird die Bewaldung verhindert.



Insgesamt betreut die Sielmann-Stiftung auf dem einstigen Truppenübungsplatz 3.650 Hektar mit etwa 5.500 Tier- und Pflanzenarten. In der UN-Dekade zur Biologischen Vielfalt werden jede Woche beispielhafte Projekte präsentiert.