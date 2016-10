Drohnen ecken an in Brandenburg

Mehrere hundertausend Drohnen sind allein im letzten Jahr bundesweit verkauft worden. Entsprechend häufig gibt es inzwischen Ärger mit den Fluggeräten. Auch in Brandenburg wurden zahlreiche Rechtsverstöße registriert.

Derzeit benötigt man für den Aufstieg von Drohnen in Brandenburg eine Erlaubnis der Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (LuBB) . Diese wird bei kleineren Drohnen pauschal für einen gewissen Zeitraum bis zu zwei Jahren erteilt. Bei größeren Geräten oder Flügen über problematischen Gebieten -. Menschenmengen, Unglücksorten o.ä. - muss man eine Einzelerlaubnis einholen.

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg hat inzwischen Drohnenflüge in ihren Anlagen untersagt . Zur Begründung hieß es, die Geräte seien immer häufiger im Einsatz; Besucher und Kulturgüter müssten gegen Unfälle geschützt werden. Nur noch in Ausnahmefällen werde eine Ausnahmegenehmigung erteilt.

Im vergangenen Jahr hat die Brandenburger Polizei 41 Vorfälle mit Drohnen registriert. Dabei ging es beispielsweise um Störungen der Luftsicherheit, unerlaubte Überflüge und ruhestörenden Lärm, wie das Innenministerium in einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der AfD mitteilte.

Wie im September bekannt wurde, plant das Bundesverkehrsministerium für den Einsatz von Drohnen strengere Regeln. So soll bei Fluggeräten über fünf Kilogramm Gewicht ein spezieller Führerschein Pflicht werden. Drohnen ab 250 Gramm müssen den Plänen zufolge zudem eine Plakette mit Name und Adresse des Eigentümers bekommen. Private Drohnenflüge könnten demnach nur noch bis hundert Meter Höhe zulässig sein, an vielen Orten dürfen auch sie nicht mehr genutzt werden.

Vier Millionen Drohnen sind weltweit im vergangenen Jahr verkauft worden. In Deutschland waren es bislang mehrere hunderttausend Stück.