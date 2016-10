10. Norddeutsche Meisterschaften in Mecklenburg-Vorpommern

Eine Auszeichnung der besonderen Art hat ein Brandenburger in Mecklenburg bekommen: Er ist der beste "Hirsch-Rufer" Norddeutschlands. Niemand röhrte, brummte und schrie so unverwechselbar echt wie ein richtiger Hirsch wie Enrico Braun aus Wittstock (Kreis Ostprignitz-Ruppin).

Bei den 10. Norddeutschen Meisterschaften in der Marktscheune Bollewick (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) an der Landesgrenze von Mecklenburg zu Brandenburg setzte er sich klar gegen seine Konkurrenten aus Schleswig-Holstein und Meckenburg-Vorpommern durch. Das teilte Sprecherin Silvia Hoffmann am Sonntag mit.