In dem Berliner Kaufhaus Karstadt am Kurfürstendamm haben Einbrecher am Montag zugeschlagen. Der oder die Täter brachen am Morgen gegen 7.30 Uhr ein, zerstörten Vitrinen und stahlen Schmuck. Das sagte ein Polizeisprecher. Die genaueren Umstände wurden noch nicht mitgeteilt. Möglicherweise gab es Zeugen, die etwas beobachteten.



In Berlin hatte es in den vergangenen Jahren mehrere Einbrüche und auch Überfälle auf Warenhäuser und ihre Schmuckabteilungen gegeben. Im Dezember 2014 waren fünf Maskierte ins Berliner Luxuskaufhaus Kadewe eingedrungen und hatten in 79 Sekunden Uhren und Schmuck im Wert von 817.000 Euro erbeutet. Der Haupttäter ist bereits verurteilt. Im Juni brachen vier maskierte Männer in ein Geschäft für Luxusuhren ein und stahlen eine sechsstellige Summe Bargeld und mehrere hundert Armbanduhren. Später wurden zwei Verdächtige gefasst. Im Mai nahmen sich maskierte Männer mit einem Auto und einem Rammbock ein Luxusgeschäft vor und stahlen wertvolle Uhren.



Im September und Oktober wurden in Dresden in der Schmuckabteilung von Karstadt mehrere Vitrinen leergeräumt [mdr.de]. Die Täter gelangten in das Gebäude, indem sie Glastüren zum Parkplatz einschlugen. Der zweite Einbruch erfolgte genau einen Monat nach dem ersten in der Nacht zum 19. September.