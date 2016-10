Anfang September war für die Berliner Studios der von Popstar Madonna mitgegründeten Fitnesskette das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Betreiberin Jopp AG hatte Anfang Juli Insolvenzantrag gestellt. Einige der neun Studios werden inzwischen von anderen Unternehmen weitergeführt.

Die von Madonna mitgegründete Fitnesskette "Hard Candy" hat Studios unter anderem in Mailand, Moskau und Sydney. Betrieben werden die Filialen von Franchise-Partnern, also unabhängigen Lizenznehmern, die vertraglich an die Kette gebunden sind. In Deutschland ist das die Jopp AG.