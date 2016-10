Video: Abendschau | 11.10.2016 | Kerstin Breinig

Offenbar Holzaufbau in Flammen aufgegangen - Ursache für Brand im Europa-Center weiter unklar

12.10.16 | 12:33 Uhr

Die Brandursache für das Feuer auf dem Europa-Center in der Berliner City-West ist noch offen. Die Ermittlungen dauern an. Am Dienstag war auf dem Dach des Hochhauses ein Feuer ausgebrochen, das Gebäude musste zwischenzeitlich geräumt werden.

Nach dem Feuer auf dem Europa-Center in der Berliner City-West ist die Brandursache noch offen. Die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage. Am Dienstag war auf dem Dach des Hochhauses ein Feuer ausgebrochen. Nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht. Nach Angaben der Einsatzkräfte war eine Holzkonstruktion auf der Terrasse in Brand geraten.



Der Brand löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus

Ein erster Notruf war am Dienstag um 13.49 Uhr eingegangen. Dicke Rauchschwaden stiegen zu diesem Zeitpunkt aus dem Dach des Hochhauses nahe der Gedächtniskirche. Über Twitter verbreiteten sich zahlreiche Bilder von dem Feuer in der City-West.



Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr rbb|24 sagte, waren rund 60 Einsatzkräfte mit sieben Löschfahrzeugen vor Ort. Die Flammen seien zunächst mit Schaum überdeckt worden, da dieser eine "abdeckende Wirkung" habe und nicht so hohe Schäden wie das Löschen mit Wasser verursache.

Video 11.10.2016 | rbb|24 - Brand im Europa-Center Qualmwolken steigen am Nachmittag über dem Europa-Center auf. Der Brand war auch aus der Ferne deutlich sichtbar.

Einkaufszentrum in Gebäude geräumt

Das Gebäude mit Geschäften und Restaurants war zwischenzeitlich geräumt worden. Polizisten hatten die Tauentzienstraße zwischen Nürnberger Straße und Breitscheidtplatz abgesperrt. Entwarnung gab es dann um 15.11 Uhr, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Mehrere Medien hatten am Dienstag von technischen Ursachen für das Ausbrechen des Feuers gesprochen, Polizei und Feuerwehr wollten dies aber nicht bestätigen. Das Europa-Center steht unter Denkmalschutz und gilt als ein Berliner Wahrzeichen des Westteils der ehemals geteilten Stadt. Der Komplex wurde zwischen 1963 und 1965 gebaut. Der Gebäudekomplex besteht unter anderem aus einem Einkaufszentrum, einem Hotel und einem hohen Büroturm.