Zehntausende Kraniche rasten in Linum

Trompetenkonzert vor Reise in den Süden

An den Linumer Teichen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin machen sich gerade Zehntausende Kraniche fit für den Flug nach Süden. Das Schauspiel der grazilen Vögel zieht jeden Herbst Naturliebhaber an. Manch ein Kranich bleibt bei milden Wintern sogar in Brandenburg.