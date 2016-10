Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Fahrkartenautomaten der Berliner S-Bahn gesprengt - diesmal auf dem S-Bahnhof Altglienicke in Treptow.



Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Lokführer den zerstörten Automaten. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die S9 und die S45 fuhren mehrere Stunden ohne Halt am Bahnhof durch.



Erst am Dienstag musste der S-Bahnhof Lehnitz in Oranienburg (Oberhavel) für mehrere Stunden gesperrt werden, weil ein Sprengsatz in einem Fahrkartenautomaten nicht gezündet hatte. Profis vom Entschärfungsdienst der Bundespolizei ließen ihn kontrolliert detonieren. Ein weiterer Automat auf dem Bahnhof wurde durch eine Explosion zerstört.