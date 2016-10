Die Polizei in Südbrandenburg warnt vor einer Falschmeldung in Zusammenhang mit einem angeblichen Terrorverdacht.



So verbreitete sich am Mittwoch unter anderem bei dem sozialen Netzwerk Facebook die Nachricht, wonach im Elbe-Elster-Kreis angeblich Terrorgefahr bestehe und in Hirschfeld bei Elsterwerda zwei Verdächtige gefasst worden seien. Ein dritter Mann solle danach noch auf der Flucht sein.

Die Polizei stellte klar, dass es sich nur um ein Gerücht handele. Es habe keinen Einsatz gegeben, sagte ein Sprecher dem rbb.