Menschenhandel in Berlin-Dahlem

In den aktuellen Polizeistatistiken Berlins und Brandenburgs tauchen Opfer von Menschenhandel kaum auf. Dennoch gibt es sie, wie der Fall einer Ghanaerin zeigt: Vier Jahre lang arbeitete sie in Berlin-Dahlem von morgens bis nachts bei einer Diplomatin, ohne Lohn. Sie konnte sich schließlich befreien - ein solches "Happy End" aber ist selten.

Vier Jahre lang von morgens bis abends schuften, keine Papiere haben, keinen Lohn bekommen - leben, wie eine Gefangene: Das hat eine 52-jährige Frau aus Ghana bei einer Botschafterin ihres Heimatlandes in Berlin-Dahlem erlitten. Die Frau, sie nennt sich zum Schutz Akosua Asabea, soll bei der Diplomatin geputzt, gewaschen, den Haushalt gemacht zu haben, ohne alleine hinaus zu dürfen oder Geld dafür zu bekommen. Irgendwann brach sie aus ihrem Gefängnis aus und wandte sich an die Berliner Beratungsstelle gegen Menschenhandel, "Ban Ying". Diese machte den Fall am Mittwoch öffentlich.

Der 52-Jährigen wurden ihr Pass und ihre Krankenversichertenkarte abgenommen, sagte die Projektkoordinatorin Paula Riedemann am Mittwoch in Berlin. Eine Dolmetscherin hatte die Geschichte von Asabea übersetzen müssen: Sie spreche kein Deutsch und könne auch nicht lesen und schreiben, erzählte ihr die Ghanaerin.