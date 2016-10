Eigentlich war sie auf der Suche nach einem leckeren Abendessen - stattdessen entdeckte eine Pilzsucherin am Samstag in einem Waldgebiet bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) menschliche Knochenteile. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Am Ende stellten die Beamten 19 Einzelteile inklusive Schädel sicher, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.



Dem ersten Eindruck nach seien die Knochen bereits älteren Ursprungs und schon verwittert gewesen. Die Überreste wurden der Gerichtsmedizin überstellt. Sie sollen unter anderem mit ungeklärten Vermisstenfällen der vergangenen Jahre abgeglichen werden. Die Kripo startete ein Todesermittlungsverfahren.