Urteil am Landgericht Neuruppin

Vor 42 Jahren soll sie in Schwedt (Uckermark) ihren acht Jahre alten Sohn mit Kohlenmonoxid vergiftet und umgebracht haben - dafür stand die heute 74-Jährige seit Wochen vor dem Landgericht Neuruppin. Das hat die Angeklagte jetzt freigesprochen.

Im Indizienprozess gegen eine Frau, die vor 42 Jahren ihren Sohn getötet haben soll, ist die Angeklagte am Donnerstag vom Landgericht Neuruppin freigesprochen worden. Der heute 74-jährigen war vorgeworfen worden, in Schwedt (Oder) ihren acht Jahre alten Sohn mit Kohlenmonoxid vergiftet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche auf zehn Jahre Haft wegen heimtückischen Mordes plädiert. Die Verteidigung verlangte Freispruch. "Im Prozess konnte meiner Mandantin kein Motiv und kein plausibler Tathergang nachgewiesen werden", sagte Rechtsanwalt Uwe Furmanek am Dienstag. Die Angeklagte hatte im Prozess die Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Anklage hatte der heute in Göttingen lebenden Mutter vorgeworfen, 1974 ihren schlafenden Sohn nachts in die Küche getragen und dann in die Nähe des Gasherdes gelegt zu haben. Er soll Kohlenmonoxid eingeatmet haben.