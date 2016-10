Rund 100 Hooligans randalieren in Friedrichshain

Rund 100 Hooligans haben in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Friedrichshain randaliert. Zahlreiche Polizeibeamte mussten in die Simon-Dach-Straße ausrücken. Nach ersten Berichten soll es dabei auch zu Angriffen von Hooligans auf Beamte gekommen sein. Polizisten und Autos wurden demnach mit Flaschen beworfen.

Festnahmen gab es allerdings keine. Die Polizei nahm die Personalien der Randalierer auf und stellte vorübergehende Platzverweise für den Kiez aus.