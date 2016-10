Wirken in Ost- und Westberlin

Der frühere Dompropst an der Berliner Sankt-Hedwigs-Kathedrale, Prälat Otto Riedel, ist tot. Er starb bereits am Montag, dem Tag seines diamantenen Priesterjubiläums, im Alter von 86 Jahren, wie das Erzbistum Berlin am Mittwoch bestätigte.

Der gebürtige Berliner wurde 1956 zum Priester geweiht. Seit 1965 war Riedel in verschiedenen Funktionen im Bischöflichen Ordinariat im Westteil der Stadt tätig. So leitete er das Dezernat Schule, Hochschule und Erziehung und war Theologen- und Priesterreferent. Zeitweise stand Riedel auch als Regens an der Spitze des Priesterseminars.