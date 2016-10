Gasaustritt in neuer BND-Zentrale in Berlin

In einem Gebäude der neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin-Mitte ist es am Montag zu einem Gasaustritt gekommen. En Sprecher der Feuerwehr sagte, vermutlich sei die Batterie eines Notstromaggregats ausgelaufen und erzeuge Gase. Menschen seien nicht in Gefahr.

Um welches Gas es sich genau handelte, war noch offen. Die Feuerwehrleute hätten noch keinen Zugang zu dem Raum. Das Gas trat in einem Neubau des BND in der Chausseestraße auf. Das angrenzende Ausbildungszentrum wurde ebenfalls gesperrt. Mehr als zehn Feuerwehr- und Krankenwagen waren vor Ort.