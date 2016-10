In 13 deutschen Bundesländern haben die Frauen im letzten Jahr mehr Kinder bekommen. Durchschnittlich kam auf jede Frau 1,5 Kinder - so hoch war der Wert zuletzt vor über 30 Jahren. Nur drei Länder ziehen nicht mit.

In Berlin ist die sogenannte Geburtenziffer im Jahr 2015 - anders als im Bundestrend - nicht angestiegen. In Brandenburg sank sie sogar. Nur Niedersachsen verzeichnet noch einen negativen Trend - ansonsten, so teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit, nahm in 13 Bundesländern die Geburtenziffer 2015 zu.