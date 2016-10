Erneut ist ein Geldautomat in Berlin gesprengt worden. Doch die unbekannten Täter mussten ohne Beute fliehen, nachdem sie am frühen Freitagmorgen einem Geldautomaten in Berlin-Friedenau zu Leibe gerückt waren.

Die mutmaßlichen Täter flüchteten mit einem Auto, so die Polizei. Sie waren dabei beobachtet worden. Der Geldautomat in der Postbankfiliale in der Handjerystraße wurde durch die Explosion erheblich beschädigt. Die Kriminalpolizei untersucht nun die am Tatort sicher gestellten Substanzen, mit denen die Sprengung vermutlich verursacht wurde.

Zuletzt war am 21. September in Berlin ein Geldautomat in Zehlendorf gesprengt worden.