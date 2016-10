Seit Juli dieses Jahres ist die alte Grenze zwischen Berlin-Ost und -West am Gleimtunnel de facto wieder gezogen. Als nach heftigen Regenfällen Autos in der mehr als hundert Jahre alten Unterführung übereinander geschoben wurden, musste das Bauwerk aus Sicherheitsgründen gesperrt werden - bis heute.

Die Arbeiten am unwettergeschädigten Berliner Gleimtunnel werden zwei bis drei Monate dauern. Das teilte der Bezirk Pankow am Freitag mit. Bauarbeiten, die eigentlich für den Herbst vorgesehen waren, werden vorgezogen und finden nun parallel zur notwendigen Statik-Untersuchung statt.

Wie es weiter heißt, sah Pankows Baustadtrat die Bahn in der Pflicht, weil ihr die Brücke, wo der Gleimtunnel durchführte, einst gehörte. Die Bahn habe jedoch jede Verantwortung von sich gewiesen, weil die Brücke inzwischen verkauft worden sei: im westlichen Bereich an die Groth-Baugruppe, im östlichen an das Land.



Am Westteil des Tunnels sind die Arbeiten dem Bericht zufolge schneller vorangekommen, weil die Groth-Gruppe, die im angrenzenden Mauerpark Wohnungen baut, die Anlagen schnell prüfen lassen hat. Obwohl sich das Bauwerk durch das Wasser gehoben und wieder gesenkt hatte, seien die Gutachter zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine Schäden gebe.

Um den Tunnel - sollte er im November wieder durchfahrbar sein - nicht gleich wieder schließen zu müssen, habe das Bezirksamt Pankow Arbeiten rund um das Bauwerk vorgezogen. Wie die Zeitung weiter schreibt, ist eine Erschließungsstraße für das neue Wohngebiet am Mauerpark bereits jetzt gebaut worden. Dafür enstehe auf der Seite in Gesundbrunnen ein Kreisverkehr. "So haben wir aus der Not doch noch eine Tugend gemacht und von der unfreiwilligen Sperrung jetzt profitiert", wird Kirchner zitiert.