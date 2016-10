Eine Hausangestellte aus Ghana hat in einem Diplomatenhaushalt in Berlin-Dahlem fast vier Jahre lang von morgens bis in die Nacht gearbeitet, ohne Lohn zu bekommen. Das berichtet am Mittwoch die Berliner Beratungsstelle gegen Menschenhandel Ban Ying. Die Frau habe bei einer Botschaftsrätin gearbeitet, die ebenfalls aus Ghana stammt.



Der 52-jährigen Frau sei der Pass abgenommen worden, ebenso die Karte für die Krankenversicherung, hieß es. Nachdem die Betroffene Hilfe bei der Beratungsstelle suchte, habe es mehrere Mediationsgespräche mit der Botschaft Ghanas und dem Auswärtigen Amt gegeben. Die Botschaft sei zu einer einvernehmlichen Klärung nicht bereit gewesen.



Jetzt sei Klage beim Arbeitsgericht eingereicht worden. Unklar sei aber, ob die Immunität der Diplomatin noch besteht. Dieser Status schützt vor zivil- und strafrechtlicher Verfolgung.