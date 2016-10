Ein herrenloser Koffer hat in Berlin-Mitte in der Nacht zu Samstag vorübergehend den Verkehr in der Friedrichstraße lahmgelegt. Das Gepäckstück wurde gegen halb eins vor einem Imbiss am S-Bahnhof entdeckt, sagte die Polizei rbb|24.

Die Polizei sperrte die Straße ab und räumte sowohl den U- als auch den S-Bahnhof. Der Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Kriminaltechniker sprengten den Koffer – dabei stellte sich heraus, dass er mit Pfandflaschen gefüllt war. Gegen halb drei wurde die Sperrung wieder aufgehoben und der Bahnverkehr freigegeben.