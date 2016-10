Eine Kehrmaschine der Berliner Stadtreinigung (BSR) ist in Berlin-Hohenschönhausen von einer Straßenbahn gerammt worden. Der Fahrer des Reinigungsfahrzeuges wurde dabei am Dienstagabend schwer verletzt, teilte die Polizei mit.



Der 57-Jährige hatte versucht, an einem Übergang an der Rhinstraße die Gleise zu überqueren und dabei die Tram offenkundig übersehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Kehrmaschine gegen ein Geländer geschleudert.



Teile davon beschädigten ein vorbeifahrendes Auto. Der Fahrer der Kehrmaschine kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Die 47-Jährige Fahrerin der Tram erlitt einen Schock.