Auseinandersetzung unter Jugendlichen - Not-OP nach Angriff auf "Horror-Clown"

25.10.16 | 09:11 Uhr

In Berlin hat es am Montagabend einen weiteren Vorfall mit einem so genannten Horror-Clown gegeben. Ein 14-Jähriger ging auf ihn los und verletzte ihn mit einem Messer am Oberkörper. Der Angegriffene musste notoperiert werden.



Ein 14-Jähriger hat in Berlin-Lichterfelde einen Horror-Clown mit einem Messer am Oberkörper verletzt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, musste der 16 Jahre alte junge Mann notoperiert werden. Der Messerstecher hatte seinem Opfer nach dem Angriff noch Erste Hilfe geleistet. Wie sich herausstellte, kannten sich die beiden. Der 16-Jährige hatte am Montagabend eine Gruppe von Jugendlichen im Mercatorweg mit einer Clownsmaske und einem Hammer erschreckt. Daraufhin ging der 14-Jährige auf ihn los. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen, dann aber seinen Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Vorfälle häufen sich

Seit Tagen häufen sich in Deutschland Schock-Auftritte von gruseligen Clowns. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden am Wochenende 86 Vorfälle gemeldet. In Berlin-Lichtenrade versuchten zwei Horror-Clowns am Freitagabend, einen Mann auszurauben. In Brandenburg gab es drei Fälle, bei denen Maskierte Passanten erschreckten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat darauf hingewiesen, dass die Täter sich strafbar machen: Wenn Menschen sich bedrängt oder eingeschüchtert fühlten, könne das als Körperverletzung verfolgt werden. Eindringlich warnt die Polizei vor Selbstjustiz im Umgang mit Horror-Clowns: Wer derartige Gestalten sehe, solle Konfrontationen vermeiden und die Polizei verständigen.

Echte Clowns nehmen den Menschen die Angst