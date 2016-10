Zwei Grusel-Clowns haben versucht, einen 25-jährigen Mann in Berlin-Lichtenrade auszurauben. Nach Polizeiangaben hielt einer der maskierten Unbekannten den Mann am Freitagabend von hinten fest und forderte Geld, während der andere den Mann mit einem Stock bedrohte. Als sich der 25-Jährige losriss, flohen die Clowns. Der Überfall ist nach Polizeiangaben nun der erste bekannte Fall eines gewalttätigen Übergriffs von Clowns in Berlin.

Auch in Brandenburg hat die Polizei Angriffe von gewalttätigen Clowns registriert. In Bernau, Wittenberge und Königs Wusterhausen seien Maskierte aufgetaucht und hätten Passanten erschreckt. Wie das Polizeipräsidium am Samstag in Potsdam mitteilte, kam es bereits am Freitag zu den Übergriffen. Verletzt wurde niemand. "Wir finden das #nichtlustig. Seien Sie #8sam!", schrieb die Polizei auf ihren Twitter-Account.