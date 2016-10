Ab 2019 soll in Berlin-Mitte das Drei-Religionen-Haus "House of One" gebaut werden - auf den Fundamenten der im Krieg zerstörten Petrikirche. Doch bis dahin liegt die Fläche nicht brach: Der Grundriss wird nächsten Frühling einfach schon mal "gepflanzt".

Das geplante Drei-Religionen-Haus "House of One" (Haus des Einen) auf dem Berliner Petriplatz soll bereits zum Reformationsjubiläum im kommenden Jahr in seinem Grundriss erlebbar werden. Das Drei-Religionen-Haus mit christlicher, jüdischer und muslimischer Beteiligung soll ein Ort der Begegnung und des friedlichen Zusammenlebens der Religionen werden.

Ab Mai 2017 soll nun eine Bepflanzung angelegt werden, innerhalb derer die drei Gebetsräume sowie der zentrale Begegnungsraum des "House of One" als Grundriss eingelassen sind, sagte eine Sprecherin des Projektes am Montag in Berlin. So werde es möglich, die wichtigsten Räume des Hauses symbolisch schon einmal zu betreten und sie in ihrer Größe und gegenseitigen Bezugnahme zu erleben. Die Bepflanzung erfolge in Kooperation mit dem FEZ Berlin und mehreren Berliner Schulen.

Die Aktion soll zur Weltausstellung in Wittenberg anlässlich des 500. Reformationsjubiläums und zum Deutschen Evangelischen Kirchentag starten und mindestens bis zum Reformationstag (31. Oktober 2017) laufen. Von der Idee her sei das Vorhaben aber auch bis zum Baubeginn verlängerbar, betonte Poeschel. Finanziert werde das Projekt aus Mitteln der Kooperationspartner und der Kampagne zum Reformationsjubiläum 2017.