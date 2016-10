Mehrere Köder in Cottbus ausgelegt

Ein mutmaßlicher Hundehasser hat in Cottbus-Sachsendorf Leckerlis und Hackfleischbrocken gespickt mit Nägeln und Rasierklingen ausgelegt. Eine Anwohnerin hatte am Samstag die Beweisstücke gesichtet und die Polizei verständigt, wie ein Behördensprecher am Sonntag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kam durch diese Köder kein Tier zu Schaden.

Die Polizei suchte weite Bereiche ab und es wurden alle ausgelegten Köder eingesammelt. Hinweise auf den unbekannten Tierhasser gibt es leider nicht, so der Sprecher. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchter Tierquälerei ermittelt.