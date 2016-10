Audio: radioBerlin 88,8 | 24.10.2016 | Ingo Hoppe im Gespräch mit Peter Scholl

Interview | Peter Scholls Film über die U6 - "Wir wollten sehen, was über der Erde liegt"

25.10.16 | 10:41 Uhr

Die Berliner U6 fährt von Nord nach Süd. Peter Scholl hat sich für seinen Film, der am Dienstag im rbb Fernsehen läuft, an den einzelnen Stationen umgeschaut. Gefunden hat er unter anderem Spuren der Malocherstadt Berlin und unerwartete Idylle.



Ingo Hoppe: Die U6 fährt von Alt-Tegel nach Alt-Mariendorf. Ist das eine Strecke, die auch Ihre ist?

Peter Scholl: Ich kenne sie nur in dem Teil von Mitte bis maximal Tempelhof.

Kurt-Schmacher-Platz, Oranienburger Tor, Platz der Luftbrücke und so weiter: Mit den meisten Stationen verbindet man ja etwas, aber selten fährt man von A nach B, steigt überall aus und schaut sich alles an. Soll der Film auch einen Nachahmungseffekt erzeugen?

Ja. Wir wollten diese Linie nicht nur benutzen, wie die meisten Menschen das alltäglich tun: irgendwo einsteigen und irgendwo aussteigen und gar nicht gucken, was zwischendrin liegt. Wir wollten eine Station fahren, aussteigen, uns umschauen und sehen, was über der Erde liegt.

Bei den Borsigwerken sind Sie beispielsweise ausgestiegen. Die kennt vom Namen her jeder. Sie hatten aber altes Material und alte Bilder von Leuten, die da wirklich gearbeitet haben. Da taucht ja auch ein vergessenes Berlin wieder auf…

Richtig. Ich bin auch fasziniert, weil das oft vergessen wird in den heutigen Soja-Latte-Macchiato-Zeiten, dass Berlin eine Malocherstadt war und ein Industriestandort. Hier rauchten die Schornsteine und es gab unheimlichen Lärm. Daran zu erinnern hat Spaß gemacht.

Bei der Station Kurt-Schuhmacher-Platz habe ich gedacht: Das ist so richtig Berlin. Es ist ungeheuer laut und gar nicht schön - aber irgendwie liebenswert. Ist das für Sie berlinisch?

Für mich ist das bisher nur ein Platz gewesen, wo man aus der U-Bahn aus- und in den Bus einsteigt und sich jedes Mal fragt, warum es eigentlich keine U-Bahn-Anbindung an den Flughafen Tegel gibt. Ich finde es faszinierend, in welch kurzer Höhe da die Flugzeuge über einen drüber brettern. und unten braust der Verkehr. Dazu diese 70er Jahre Architektur... Das ist wirklich West-Berlin.

Die Frau, mit der Sie fahren, ist Jaqueline Hoffmann. Sie ist U-Bahnfahrerin und wirkt sehr zufrieden mit ihrem Job. War sie auch beim Drehen so, wie sie im Film wirkt?

Das ist eine waschechte Weddingerin. Sie ist handfest und wirklich zufrieden. Ihr macht der Job Spaß. Er ist auch einfach: Es geht von A nach B, man weiß, wo es lang geht.

Im Wedding, an der Station Afrikanische Straße, sind Sie natürlich auch ausgestiegen. Die ganzen afrikanischen Straßennamen dort waren Erinnerung, so der Film, an die Kolonien…

Das sollte damals zeigen: Seht mal her, da sind wir überall präsent in der ganzen Welt, das ist ein Teil unseres Landes. Dazu im krassen Gegensatz steht die Architektur, die sehr sachlich ist. Es gibt auch Gerüchte die besagen, dass für eine Weltausstellung ein Park geplant war, ein Tierpark, in dem es auch afrikanische Siedlungen geben sollte. Dort sollten Menschen als Objekte ausgestellt werden.

Das Museum spielt aber keine Rolle in Ihrem Film, weil es nicht an der U6 liegt. Dafür aber das Naturkundemuseum. Eine Geschichte, die Sie im Film darüber erzählen, ist die: Ein Mann verliert durch den zweiten Weltkrieg sein Lebenswerk. Nur ein Koffer mit Schmetterlingen bleibt übrig. Der wird viele Jahrzehnte später wieder gefunden und kommt nach Jahrzehnten noch zu Ehren.

Ja, das ist eine tragisch rührende Geschichte. Ich muss sagen, das Naturkundemuseum ist ein wunderbarer Ort. Nicht nur in den Ausstellungsräumen, sondern auch alles, was es hinter den Räumen zu entdecken gibt. Dieser Koffer lag für Jahrzehnte riesigen Depot. Er ging in den Wirren des Zweiten Weltkriegs irgendwie verschüttet. Durch Zufall hat einer der Kuratoren den Koffer wiederentdeckt. Jedenfalls stellte sich heraus, von wem er ist und welche Geschichte dahinter steckt. Das hat anscheinend viele Leute berührt, sodass sie sehr viel Geld gespendet haben. Und jetzt sind alle Schmetterlinge wieder in voller Pracht zu sehen.

Haben Sie von vorne herein gewusst, dass Sie alle Stationen abfahren und überall aussteigen würden, um sich umzuschauen, oder hat sich das während des Filme-Machens ergeben?

Ich habe mit einem Kollegen zusammen schon voriges Jahr einen Film über die U2 gemacht, von daher war die Struktur relativ bekannt. Das Lustige ist, dass man da bei der Recherche gar nicht so viel U-Bahn fährt, sondern mehr Fahrrad, weil man die Umgebung der Bahnhöfe abklappern will um zu erkunden, was es dort gibt.

Was haben Sie gelernt?

Ich habe zum Beispiel gelernt, dass der Hafen Tempelhof, den ich nur von früher als Schrottplatz kannte, mittlerweile ein wunderbar idyllischer Ort ist im Sommer. Im Winter weiß ich nicht, wie schön es da ist. Ich habe auch gelernt, dass man ganz schnell vergisst, dass sich in Mitte - fast gegenüber vom Friedrichstadtpalast, wo das Leben tobte und das Amüsement die ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland war, also die Botschaft der BRD in der DDR - große Dramen abgespielt haben, weil viele Leute aus der DDR in die Botschaft geflüchtet sind.

Sie zeigen auch die Geister-Bahnhöfe von früher und dass DDR-Soldaten da hinunter mussten und von Offizieren eingeschlossen wurden, damit sie während ihres Dienstes nicht abgehauen sind in den Westen. Das ist heute unvorstellbar.

Das war der Wahnsinn der DDR. Wenn man als Westberliner da durchgefahren ist, hat man das hingenommen. Es gab natürlich die Friedrichstraße als Umsteigebahnhof, wo man sich vielleicht noch beim Intershop eingedeckt hat. Aber ansonsten hat man das wenig beachtet. Da hat man ein paar Gestalten im schummrigen Licht gesehen, aber dass da so massive Absperrmaßnahmen waren, hätte ich nicht gedacht.

Berlin ist immer im Wandel, das ist ein bekannter Satz. Anhand Ihres Films habe ich das aber erst richtig gespürt. Ist das einfach entstanden oder war das auch die Absicht des Films?