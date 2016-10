Ohne Aston Martin und Martini, aber mit Smoking stehen seit Dienstag Wachsfiguren aller sechs James-Bond-Darsteller bei Madame Tussauds in Berlin. Bis Ende des Jahres zeigt das Wachsfigurenkabinett die Protagonisten des legendären Kult-Agenten. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig - die Figuren aller Darsteller waren bei der Enthüllung mit dem britischen Botschafter Sir Sebastian Wood erstmals in Deutschland zu sehen.

Zuvor wurden die Wachsfiguren bereits in London und New York ausgestellt. Und ein Bond kam bei den Besuchern besonders gut an: "Daniel Craig war der unangefochtene Liebling", sagte Pressesprecherin Nina Zerbe. Überraschenderweise sei Craig vor allem bei den männlichen Besuchern beliebt.

Der Vertrag von Craig als Bond-Mime lief nach seinem vierten Einsatz als Geheimspion im Film "Spectre" aus. Welcher Schauspieler als nächstes in die die Rolle des charmanten Spions schlüpft, ist noch unklar.