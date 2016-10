Das Katjes-Werk in Potsdam wird zehn Jahre alt. Die Fruchtgummi-Fabrik wurde am 20. Oktober 2006 in Babelsberg eröffnet. Damals verlagerte die Katjes Fassin GmbH die Produktion im Ausland zurück nach Deutschland.

Katjes bemüht sich, vor allem ältere Menschen einzustellen. So sind nach Angaben der Firma bei der Standortgründung in Babelsberg zwei Drittel der 60 Mitarbeiter über 50 Jahre alt gewesen. 28 der damals eingestellten Mitarbeiter würden noch immer in diesem Katjes-Werk arbeiten. Sie werden am Mittwoch geehrt.

Laut Katjes laufen etwa 1,2 Milliarden Bonbons jährlich über das Band. Damit haben schätzungsweise 12 Milliarden Fruchtgummis bisher das Werk verlassen. Besucher können die Herstellung von Fruchtgummis, Bonbons und Lakritz von oben durch die gläserne Gebäude einsehen.