Etwa 60.000 Kaugummiautomaten gibt es in Berlin. Sie hängen in Seitenstraßen, verbeult, zerkratzt, beschmiert - und immer noch versenken Kinder gerne ihren Reichtum darin. Doch das Geschäft mit den quietschbunten Kugeln ist härter geworden. Von Sebastian Schneider

Gegenüber der Schule, in einem verbeulten, roten Stahlkasten, herrscht die Drei-Klassen-Gesellschaft. Links: Armbänder aus Plastik, ein Euro das Stück. In der Mitte: "Tolle Überraschungen", also winzige Spielzeugkreisel, hellblaue Flummis, das macht 50 Cent. Rechts aber wartet die Verheißung: Kaugummikugeln Marke "Rainforest", in irren Pastellfarben, für redliche 20 Cent. Rund um den Einwurfschlitz ist der weiße Lack abgeplatzt. Der Geschmack von Grundschülern bleibt unbestechlich. "Kaugummis laufen am besten. Das ist so", sagt ein Händler.

Generationen von Kindern haben ihr Taschengeld in Automaten wie dem in der Neuköllner Karlsgartenstraße versenkt. Seit mehr als 60 Jahren hängen diese Kisten an Deutschlands Hauswänden, die ersten wurden aus den USA importiert. Gut eine halbe Million gibt es in der Bundesrepublik noch, in Berlin sind es etwa 60.000, schätzt der Bundesverband der Automatenaufsteller.