Trockene Böden, kaum Regen: Die Bedingungen für das Wachstum von Pilzen sind in deutschen Wäldern derzeit alles andere als ideal. "Deshalb sieht es überall recht dürftig aus", sagte der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, Wolfgang Prüfert, der Deutschen Presse-Agentur laut deren Meldung vom Samstag. Einzige Ausnahme sei der Süden Bayerns, weil es dort viel geregnet habe. In allen anderen Teilen des Landes gilt, was Pilzberater Dietmar Theiss aus Kaiserslautern über die Pfalz sagt: "Die Wälder sind ziemlich kahl, was Pilze betrifft."

Der Grund für die Misere ist laut Prüfert so einfach wie unbeeinflussbar. "Im Moment ist es im Großteil der Bundesrepublik schlicht zu trocken." Der Boden sei für das Wachstum der Pilze

einfach nicht feucht genug. "Für Ende September ist das schon ungewöhnlich", sagte der Pilzexperte. Theiss erklärt den Zusammenhang so: "Pilze brauchen Wärme - die haben wir - und Wasser - das fehlt." Er und seine Kollegen hätten bereits Pilzexkursionen in den Pfälzer

Wäldern absagen müssen. "Es gibt einfach nicht genug zu zeigen." Auch der Pilzberater der Stadt Frankfurt, Dieter Gewalt, sagte zur Situation in den Wäldern: "Gut ist es auf gar keinen Fall."