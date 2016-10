Der Lastverkehr von und nach Berlin darf in diesem Jahr ausnahmsweise auch am Reformationstag rollen. Darauf hat die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg am Mittwoch hingewiesen. Grund ist, dass der 31. Oktober in diesem Jahr auf einen Montag fällt: Damit dürften Laster über 7,5 Tonnen Berlin eigentlich zwei Tage nicht ansteuern oder verlassen. Die Ausnahme erspart Unternehmen hohe Kosten für lange Standzeiten. Außerdem sei Berlin so nicht komplett vom Warenverkehr abgeschnitten, erklärte die IHK.